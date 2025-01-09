Затримки немає, це пов'язано з особливостями бюджетного процесу, запевняють у Дії.

У грудні українці зібрали рекордну суму кешбека — 436 мільйонів гривень, і це вдвічі більше, ніж за попередній місяць.

Згідно з повідомленням Дії, сума "Національного кешбеку", накопичена в грудні, на 180 гривень більше за листопадову.

Суть програми поялгає в тому, що "Національний кешбек" повертає 10% від вартості товарів, придбаних у партнерських програмах. Максимальна сума кешбека, яку можна отримати за місяць, становить 3 000 гривень.

Гроші будуть зараховані на картки в кінці лютого. Затримки немає, це пов'язано з особливостями бюджетного процесу, запевняють у Дії.

Куди можна витратити кешбек?

Отримані кошти можна використовувати для:

оплати комунальних послуг;

донатів;

покупки облігацій;

оплати медичних послуг (включаючи ветеринарні);

абонентських платежів;

купівлі товарів у партнерських програмах;

спорту, освіти та розваг.

Зазначимо, що вже 4,5 мільйони українців долучилися до "Національного кешбеку".

Також Politeka писала про те, що жінка не змогла використовувати кошти на своєму рахунку та додатку Ощадбанку через встановлені обмеження - вона не отримала жодного попередження про ці обмеження та звернулася до банку для з'ясування причин.

Про це йдеться у рішенні Красногвардійського районного суду Дніпропетровська.