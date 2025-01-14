Це призвело до переплати понад 600 тисяч гривень із міського бюджету.

У Києві викрили розкрадання понад 600 тисяч гривень під час ремонту вентиляційної системи в одній зі шкіл Святошинського району.

Керівницю місцевого управління освіти підозрюють в зловживанні службовою позицією.

Відповідно до інформації пресслужби Київської міської прокуратури, у жовтні 2021 року управління освіти уклало угоду з підрядником на ремонт вентиляції в школі. Загальна вартість робіт перевищила 3 ​​мільйони гривень.

Начальниця управління погодила закупівлю будматеріалів за завищеними цінами, не провівши попереднього аналізу ринкових ставок і не отримавши експертного висновку щодо кошторису проекту. Це призвело до переплати понад 600 тисяч гривень із міського бюджету.

Ювенальні прокурори Святошинської окружної прокуратури оголосили посадовиці підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

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Ці зміни передбачені у законопроєкті №12294, який зареєстрований у Верховній Раді. Такі дії можуть здійснюватися без відома адресата, якщо на посилку накладено арешт.

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