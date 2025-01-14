Это привело к переплате более 600 тысяч гривен из городского бюджета.

В Киеве разоблачили хищение более 600 тысяч гривен во время ремонта вентиляционной системы в одной из школ Святошинского района.

Руководитель местного управления образования подозревается в злоупотреблении служебной позицией.

Согласно информации пресс-службы Киевской городской прокуратуры, в октябре 2021 года управление образования заключило соглашение с подрядчиком на ремонт вентиляции в школе. Общая стоимость работ превысила 3 ​​миллиона гривен.

Начальница управления согласовала закупку стройматериалов по завышенным ценам, не проведя предварительного анализа рыночных ставок и не получив экспертного заключения по смете проекта. Это привело к переплате более 600 тысяч гривен из городского бюджета.

Ювенальные прокуроры Святошинской окружной прокуратуры объявили чиновнику подозрение по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Также Politeka писала о том, что в Украине стражам порядка могут предоставить возможность не только открывать корреспонденцию граждан, но и проводить осмотр почтовых отправлений.

Эти изменения предусмотрены в законопроекте №12294, зарегистрированном в Верховной Раде. Такие действия могут производиться без ведома адресата, если на посылку наложен арест.

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