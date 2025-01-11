Експерти технічного співтовариства MZU (Мобільний Зв'язок України) вважають, що підвищення вартості послуги призведе до зростання вартості тарифів.

Мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості послуги "Рік без абонплат" для нових підключень у кількох тарифах.

Про це повідомили у Vodafone. Зміни набудуть чинності 13 січня і можуть призвести до підвищення вартості тарифів на 40-60 грн.

Згідно з інформацією, наданою Vodafone, нові ціни на послугу "Рік без абонплат" будуть такими:

Vodafone Light+ – 2 035 грн на рік;

Joice (2023) – 2 860 грн на рік;

Vodafone SuperNet Start 2023/Start+ – 2 600 грн на рік;

Joice Start 2023/Start Special – 2 860 грн на рік;

Joice Pro 2023 – 3 220 грн на рік;

Joice Max 2023 – 3 990 грн на рік.

Експерти технічного співтовариства MZU (Мобільний Зв'язок України) вважають, що підвищення вартості послуги "Рік без абонплат" призведе до зростання вартості тарифів.

Зокрема, за їхніми розрахунками, ціни можуть змінитися так:

Vodafone Light+ – здорожчає на 40 грн до 185 грн/4 тижні;

Joice – збільшиться на 60 грн до 260 грн/4 тижні;

Joice Start/Start Special 2023 – зросте на 60 грн до 260 грн/4 тижні;

Joice Pro 2023 – подорожчає на 60 грн до 320 грн/4 тижні;

Joice Max 2023 – стане дорожчим на 60 грн до 390 грн/4 тижні.

Vodafone обіцяє оголосити остаточну вартість тарифів після вступу в силу нових цін на послугу "Рік без абонплат". Точна вартість пакетів послуг на 4 тижні та можливі зміни в їхньому складі будуть оприлюднені після 13 січня 2025 року.

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