Якщо ви починаєте вивчати світ астрології, ви, ймовірно, чули про запальні знаки Зодіаку — і про те, що вони є одним із найважливіших місць у вашій карті народження.

І якщо у вас чи у когось із ваших знайомих Місяць у Овні, ось що треба мати на увазі відповідно до астрології.

Що означає місячний Овен?

Ваш місячний знак пов'язаний з тим, у якому знаку зодіаку знаходився Місяць, коли ви народилися. У той час як ваш сонячний знак уявляє те, як ви бачите або думаєте про себе, ваш місячний знак - це те, як ви почуваєтеся, і представляє ваші емоції, інтуїцію і особистий внутрішній світ.

Якщо щось і потрібно знати про Овну як про знак, то це те, що він дуже самовпевнений і прагне незалежності, дії та швидкості. Насправді його представляє Овен - що вказує на норовливе (якщо не агресивне) ставлення Овна.

Овен - перший знак астрологічного року, що пов'язане з дитячим ентузіазмом та життєрадісністю цього знака. Місячний Овен може швидко завестися, але також швидко і вигоріти, будь то в коханні, коли він злиться або на роботі.

«Вони швидко перебирають події, тому їхній настрій також швидко змінюється», — пояснює астролог, додаючи: «Вони також здатні швидко відновлюватись. Місяць в Овні просто активний. Вона не буде пасивною чи чекати».

Астролог зазначає, що коли ви думаєте про це поєднання кардинальної модальності та вогняної стихії, місячні Овни можуть навіть здаватися імпульсивними або безрозсудними, якими вони, безумовно, є, але саме це робить все цікавим, чи не так?

«Це людина, яка може стрибнути з нуля до 60 у будь-якому напрямку і яка завжди має енергію для таких речей», — зазначає астролог.

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