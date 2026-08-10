Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можуть три категорії громадян.

Окремі категорії пенсіонерів можуть отримати грошову допомогу у Київській області від держави як компенсацію за харчування, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Надання компенсацій за харчування передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можуть три категорії громадян:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасники ліквідації ядерних аварій, віднесених до категорії 1 або 2;

потерпілі від Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорій 1 або 2;

потерпілі від радіаційного опромінення, віднесені до категорій 1 або 2.

Як оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області:

Подати заяву на отримання грошової компенсації можна кількома шляхами:

у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

через державний портал «Дія»;

через уповноважених осіб місцевих рад або Центрів надання адміністративних послуг.

До заяви обов’язково додається пакет документів:

копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС чи іншої ядерної аварії, або посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи від радіаційного опромінення (категорії 1 або 2);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо особа відмовилась від отримання такого номера, необхідно надати серію та номер паспорта з відповідною відміткою.

Грошова компенсація призначається не пізніше як протягом десяти днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

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