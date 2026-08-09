Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області доступне через онлайн-сервіс, де небайдужі мешканці пропонують тимчасове проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області пропонується через платформу "Допомагай", повідомляє Politeka.

Вона об’єднує оголошення людей, які готові надати безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області та тих, кому потрібен прихисток.

У селі Козлівщина Котелевського району пропонують проживання у приватному будинку з повним базовим забезпеченням.

У помешканні є водопостачання, каналізація, газове опалення, душ та туалет, встановлений бойлер, а також доступ до інтернету.

У разі відключення електроенергії передбачено інвертор, що дозволяє підтримувати мінімальні побутові потреби. Також є невелика літня кухня.

На території утримуються домашні тварини, зокрема кури, собака та коти. Умови проживання передбачають спільне перебування та взаємну допомогу, і власники шукають людину для сумісного проживання, переважно жінку.

У селі працюють магазини, школа та дитячий садок, а транспортне сполучення дозволяє дістатися до Полтави, яка розташована приблизно за 17 км.

У місті Заводське Лохвицького району Полтавської області також доступне безкоштовне житло для ВПО у приватному будинку.

Тут пропонують кімнату з усіма базовими зручностями для жінки з дитиною. Умови проживання передбачають спокійне перебування та базову підтримку побутових потреб.

Ще один варіант розташований у місті Пирятин. Тут пропонують будинок із трьома кімнатами, газовим опаленням та газом у будинку.

Санвузол знаходиться на подвір’ї, однак поруч є ліс, річка та природні зони відпочинку. Також є господарські споруди, які дозволяють вести побутове господарство.

Умови проживання передбачають заселення в обмін на догляд за жінкою похилого віку 87 років, при цьому деталі домовленостей уточнюються безпосередньо телефоном.

Джерело: Допомогай

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