Оголошено про графіки відключення світла для деяких населених пунктів Одеської області на 9 серпня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 9 серпня, в неділю, триватимуть багато годин поспіль через ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Роботи проводяться для підтримання стабільної та безпечної роботи електромереж. Мешканців просять завчасно врахувати графіки відключення світла в Одеській області на 9 серпня, зарядити необхідні пристрої та спланувати використання електрообладнання.

У суботу, 9 серпня, в населених пунктах Одеської області заплановано проведення ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. У зв'язку з цим окремі споживачі тимчасово залишаться без електропостачання.

У селі Капітанівка з 09:00–17:00 години електроенергію тимчасово відключать на окремих будинках по вулицях:

Миру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26

Крім того, з 09:00–17:00 години без світла на час проведення ремонтів залишаться окремі споживачі в сулі Олександрівка по вулиці Виноградній та в селі Новомиколаївка на вулицях: Космонавтів — 18, Мирна — 18.

Найбільший обсяг робіт запланований у селі Сербка з 09:00–17:00 години. Тимчасові обмеження електропостачання торкнуться мешканців вулиць:

Визволення — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47,

Зарічна — 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43А, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,

Миру — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Привокзальна — 1, 3, 7, 8, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133,

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 87А, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101В, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110,

Центральна — 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 13В, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 57А, 59, 61, 62, 63а, 65, 65А, 65б, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73А, 73Б, 73В, 74, 74А, 74В, 75, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104А, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127А, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 134, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 147А, 656/1,

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 101, 105.

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Курісівська сільська рада

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