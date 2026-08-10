Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі доступна за умови дотримання встановлених правил.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надається за визначеними критеріями, повідомляє Politeka.

Виплати регулюються Порядком призначення та виплати соціальної підтримки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року.

Документ чітко встановлює ситуації, коли соцдопомога не призначається або може бути припинена під час отримання. Однією з головних підстав є купівля житла або наявність нерухомості, що не відповідає встановленим умовам.

Соцвиплати не надаються, якщо будь-хто з членів сім’ї за останні три місяці придбав квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень. Юристи відзначають, що навіть менші угоди іноді впливають на статус отримувача. Важливим є не лише вартісне значення, а й правовий статус майна та його місцезнаходження.

Допомога може бути скасована, якщо житло знаходиться поза зонами активних бойових дій або тимчасової окупації, а також у районах, де визначено дату завершення воєнних дій. Соцпідтримка також припиняється, якщо оселя здається в оренду або використовується не за призначенням.

Водночас виплати зберігаються, якщо будинок розташований у зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованій території, визнаний непридатним для проживання за офіційним актом місцевої влади, або внесений до Реєстру пошкодженого майна. Площа житла менше ніж 13,65 м² на одну особу не є підставою для скасування підтримки. Допомога залишається й у випадку придбання будинку в кредит з першим внеском менше ніж 100 тисяч гривень.

Місцеві фахівці радять перевіряти всі документи та деталі угоди на майно, щоб уникнути непорозумінь із органами соцзахисту. Нагадуємо, що грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі доступна за умови дотримання встановлених правил.

Джерело: Patryoty

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