Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області спрямована на підтримку найбільш уразливих жителів громади.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається мешканцям Олександрійської громади та іншим особам із визначених категорій, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджує офіційне повідомлення місцевої ради.

Внутрішньо переміщені особи, які зараз проживають на території громади, можуть оформити одноразову фінансову підтримку. Виплату надають пенсіонерам, багатодітним та людям з інвалідністю І та ІІ групи через управління соціального захисту населення.

Хто має право на допомогу:

громадяни віком від 80 років;

особи з інвалідністю I та II групи;

багатодітні сім’ї (на кожного члена родини).

Матеріальна підтримка надається один раз на рік і не залежить від наявних пенсій, соціальних виплат чи інших доходів. Виняток — громадяни, які перебувають на повному державному утриманні.

Розмір виплат:

3 000 гривень для людей з інвалідністю або пенсіонерів старше 80 років;

3 000 гривень на кожного члена багатодітної родини.

Необхідні документи для оформлення:

письмова заява;

копія паспорта або іншого посвідчення особи;

копія ідентифікаційного коду;

довідка про взяття на облік ВПО;

банківська довідка з номером IBAN.

Додаткові документи для конкретних категорій:

особи з інвалідністю: витяг або копія рішення МСЕК, а також посвідчення, якщо є;

багатодітні сім’ї: копії свідоцтв про народження дітей до 14 років та документи, що підтверджують багатодітність батьків і дітей.

Де оформити допомогу:

Управління соціального захисту населення, м. Олександрія, вул. Шевченка, 109, кабінети 5 або 15.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області спрямована на підтримку найбільш уразливих жителів громади, допомагаючи покрити нагальні потреби та забезпечити базовий рівень життя.

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