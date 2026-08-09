Доплати для пенсіонерів в Харківській області почали нараховувати з 2026 року, враховуючи додаткові роки трудового стажу та актуальний прожитковий мінімум, повідомляє Politeka.

Виплати спрямовані на підвищення пенсій і забезпечення додаткових соціальних гарантій літнім громадянам. Надбавка розраховується автоматично: жінки з понад 30-річним стажем та чоловіки з понад 35 років отримують 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік роботи. При прожитковому мінімумі 2 595 грн це становить 25,95 грн щомісяця за один рік стажу.

Продовження трудової діяльності після виходу на пенсію або зміни прожиткового мінімуму впливає на розмір надбавки. Виплати коригуються відповідно до чинних умов, щоб кожен пенсіонер отримував справедливу підтримку.

Ветерани праці користуються пільгами: безкоштовним протезуванням, першочерговим санаторно-курортним лікуванням, розширеним доступом до медичних послуг та безоплатним проїздом у межах області. Крім того, статус дає право на пріоритетний ремонт житла та забезпечення твердим паливом взимку.

Мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить 129,75 гривень. Регулярне оновлення даних і контроль нарахувань гарантують, що доплати для пенсіонерів в Харківській області надходитимуть вчасно, підтримуючи фінансову стабільність і полегшуючи щоденні витрати старшого покоління.

Фахівці радять перевіряти документи та стежити за оголошеннями Пенсійного фонду, щоб оформити всі виплати без затримок. Детальні відомості доступні на офіційному сайті фонду та у територіальних відділеннях Харківської області.

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