Українські господарства не змогли уникнули проблем, тому дефіцит продуктів в Харкові може стати реальністю.

На українському ринку можуть виникнути проблеми з доступністю томатів через несприятливу ситуацію у світовому овочевому секторі, дефіцит продуктів може відчути і Харків, пише Politeka.net.

Цього сезону виробники томатів у різних країнах зіткнулися з погодними труднощами. Тривала спека, посуха та дефіцит опадів негативно вплинули на врожайність. Водночас у деяких регіонах посіви постраждали від надмірних дощів і сильних злив.

Через скорочення виробництва у великих країнах-постачальниках на міжнародному ринку сформувався додатковий дефіцит. Це створює передумови для зростання вартості продукції та збільшує витрати учасників ринку.

Українські господарства також не уникнули погодних проблем. Особливо складними умови виявилися для частини виробників у східних областях, де тривала відсутність опадів негативно позначилася на розвитку рослин.

Водночас ситуація в Україні не є критичною для всього сектору. Частині фермерів вдалося зменшити вплив несприятливої погоди завдяки зрошенню, сучасним технологіям вирощування та сприятливішим умовам в інших регіонах. Тому загальний урожай може залишитися близьким до торішнього рівня, хоча результати окремих господарств суттєво відрізнятимуться.

Для споживачів ризики пов'язані не лише з кількістю вирощеної продукції. На кінцеву ціну впливають витрати на пальне, транспортування, електроенергію, зберігання та інші складові. Якщо світова пропозиція залишатиметься обмеженою, український ринок також може відчути цей тиск.

Найпомітніше зміни можуть проявитися наприкінці літа та восени, коли сезонна пропозиція овочів почне скорочуватися. У цей період вартість томатів залежатиме від обсягів нового врожаю, імпортних поставок та ситуації з логістикою.

Аграрії тим часом змушені адаптуватися до дедалі менш передбачуваних погодних умов. Для зменшення ризиків господарства інвестують у системи поливу, стійкіші сорти та технології захисту рослин.

Таким чином, найближчими місяцями покупцям варто враховувати можливий дефіцит продуктів в Харкові і цінові коливання. Водночас говорити про повне зникнення томатів із продажу підстав немає: доступність продукції залежатиме від внутрішнього врожаю та можливостей компенсувати нестачу за рахунок інших джерел постачання.

Джерело: AgroReview

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