Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені міською програмою підтримки українців, які проживають у місцях тимчасового перебування.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються в межах рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Йдеться про набори з безкоштовними продуктами для ВПО та переселенців, які можуть отримувати люди, що мешкають у місцях тимчасового компактного проживання у Дніпрі.

Такий формат допомоги орієнтований насамперед на тих, хто опинився у складних життєвих обставинах після переїзду.

Отримати підтримку можуть різні категорії переселенців. Зокрема, це люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх дітей чи недієздатних осіб.

Допомога також передбачена для дітей віком від 3 до 18 років. Окремо враховуються люди, які перебувають у складних життєвих обставинах і вже отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Водночас у місті передбачили і можливість разової підтримки для новоприбулих переселенців.

Якщо людина щойно перемістилася до Дніпра, проживає у місці компактного розміщення та вперше звернулася за довідкою ВПО, вона може отримати продуктовий набір навіть без належності до визначених категорій.

Проте така підтримка надається лише один раз. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають базовий набір харчів тривалого зберігання.

У ньому передбачені м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, а також чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Такий склад дозволяє забезпечити мінімальні потреби у харчуванні для людей, які опинилися у складних умовах. Щоб скористатися програмою, переселенцям необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного перебування та реєстрації.

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