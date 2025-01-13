В Україні у 2025 році діє обмеження на носіння певних предметів і порушення цього тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

В Україні на 2025 рік діють обмеження на носіння предметів, які можуть стати загрозою для життя та здоров'я.

Порушення цих правил тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, розповіли на сайті Новини.LIVE.

Вогнепальна та холодна зброя

Відповідно до Кримінального кодексу заборонено носити, зберігати, купувати чи передавати вогнепальну зброю (крім гладкоствольної мисливської), бойові припаси та вибухові речовини без дозволу. Порушення мрже призвести до позбавлення волі на 3-7 років. Також заборонено носіння холодної зброї (кінджалів, ножів, кастетів) без ліцензії, що тягне штрафи та обмеження волі.

Газові балончики та електрошокери

Газовими балончиками можуть володіти особи від 18 років, але заборонено використовувати засоби, призначені для правоохоронців. Електрошокери спеціального зразка (ІР-4) заборонені для цивільних. Порушення — штраф від 65 до 105 грн.

Пневматична зброя

Пневматичною зброєю може володіти особа старше 18 років без дозволу, якщо калібр не перевищує 45 мм, а швидкість кулі — менше 100 м/с.

Символіка тоталітарних режимів

За носіння або пропаганду символіки тоталітарних режимів, зокрема георгіївської стрічки, передбачений штраф або кримінальна відповідальність до 5 років позбавлення волі.

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