В Украине на 2025 год действуют ограничения на ношение предметов, которые могут стать угрозой жизни и здоровью.
Нарушение этих правил влечет административную и уголовную ответственность, рассказали на сайте Новости.
Огнестрельное и холодное оружие
В соответствии с Уголовным кодексом запрещено носить, хранить, покупать или передавать огнестрельное оружие (кроме гладкоствольного охотничьего), боевые припасы и взрывчатые вещества без разрешения. Нарушение может привести к лишению свободы на 3-7 лет. Также запрещено ношение холодного оружия (кинджалов, ножей, кастетов) без лицензии, влекущей штрафы и ограничение свободы.
Газовые баллончики и электрошокеры
Газовыми баллончиками могут владеть лица старше 18 лет, но запрещено использовать средства, предназначенные для правоохранителей. Электрошокеры специального образца (IP-4) запрещены для гражданских. Нарушение – штраф от 65 до 105 грн.
Пневматическое оружие
Пневматическим оружием может обладать лицо старше 18 лет без разрешения, если калибр не превышает 45 мм, а скорость пули - менее 100 м/с.
Символика тоталитарных режимов
За ношение или пропаганду символики тоталитарных режимов, в частности георгиевской ленты, предусмотрен штраф или уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.
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