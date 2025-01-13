В Украине в 2025 году действует ограничение на ношение определенных предметов и нарушение этого влечет административную или уголовную ответственность.

В Украине на 2025 год действуют ограничения на ношение предметов, которые могут стать угрозой жизни и здоровью.

Нарушение этих правил влечет административную и уголовную ответственность, рассказали на сайте Новости.

Огнестрельное и холодное оружие

В соответствии с Уголовным кодексом запрещено носить, хранить, покупать или передавать огнестрельное оружие (кроме гладкоствольного охотничьего), боевые припасы и взрывчатые вещества без разрешения. Нарушение может привести к лишению свободы на 3-7 лет. Также запрещено ношение холодного оружия (кинджалов, ножей, кастетов) без лицензии, влекущей штрафы и ограничение свободы.

Газовые баллончики и электрошокеры

Газовыми баллончиками могут владеть лица старше 18 лет, но запрещено использовать средства, предназначенные для правоохранителей. Электрошокеры специального образца (IP-4) запрещены для гражданских. Нарушение – штраф от 65 до 105 грн.

Пневматическое оружие

Пневматическим оружием может обладать лицо старше 18 лет без разрешения, если калибр не превышает 45 мм, а скорость пули - менее 100 м/с.

Символика тоталитарных режимов

За ношение или пропаганду символики тоталитарных режимов, в частности георгиевской ленты, предусмотрен штраф или уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

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