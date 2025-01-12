Затримання відбулося поблизу його житла - під час обшуку у чоловіка було вилучено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Служба безпеки України затримала у Херсоні ще одного коригувальника артобстрілів, який сприяв націлюванню російських артилерійських ударів по місту.

Подробиці повідомили у СБУ.

Зловмисником виявився 34-річний місцевий житель, який співпрацював з окупантами через спеціальний чат-бот російської розвідки. За даними слідства, чоловік самостійно звернувся до ворога, запропонувавши свої послуги в обмін на гроші. Його завданням було фіксувати наслідки російських обстрілів по Херсону.

Після кожного удару він виїжджав на місце влучання, фіксував координати та масштаби руйнувань, а також повідомляв дані про постраждалих у ворожий чат-бот. Окупанти використовували цю інформацію для коригування нових артударів.

Крім того, під час своїх розвідок зрадник відстежував місця дислокації українських сил оборони, зокрема блокпости та опорні пункти на прибережній території міста.

Затримання відбулося поблизу його житла. Під час обшуку у чоловіка було вилучено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

На даний момент СБУ повідомила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник знаходиться під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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