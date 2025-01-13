При цьому кожен рік роботи в шкідливих умовах зараховується як два, що дозволяє скоротити час до пенсії.

В Україні громадяни певної категорії можуть отримати подвійний страховий стаж, що дозволяє їм отримати пенсію раніше за загальними умовами.

Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду України (ПФУ), право на подвійний стаж регулюється статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Хто має право на подвійний стаж?

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 32 років стажу. Кожного року показник зростає на 12 місяців, з ціллю до 2028 року досягнути 35 років. Якщо стаж менший, пенсія може бути призначена пізніше:

22 роки — для виходу на пенсію в 63 роки;

15 років — в 65 років.

При цьому кожен рік роботи в шкідливих умовах зараховується як два, що дозволяє скоротити час до пенсії.

Види робіт, що дають право на подвійний стаж

Подвійний страховий стаж надається за такі види робіт:

Робота в умовах високого рівня шуму, вібрації, токсичності, радіації.

Підземні роботи в шахтах, рудниках.

Працювати в медичних установах з підвищеним ризиком.

Військова служба в зонах бойових дій, під час АТО.

Робота в надзвичайних ситуаціях та екстремальних кліматичних умовах.

Робота на флоті з тривалими рейсами.

Як оформити подвійний стаж?

Наприклад, якщо працівник пропрацював десять років у шкідливих умовах, йому зараховують 20 років стажу. Для підтвердження права на подвійний етап необхідно подати до ПФУ трудову книжку, довідку від роботодавця та інші документи, що підтверджують специфіку роботи.

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