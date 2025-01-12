Щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку, 13 січня, знайдіть свою силу.

До вашої уваги пропонується щоденний гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 13 січня.

Якщо ви не впевнені, чим зайнятися останнім часом або чого хочете, 13 січня — чудовий час, щоб помолитися і попросити про те, чого ви потребуєте.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 13 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Двійка Кубків

Не стримуйтесь, коли хочеться здатися.

Двійка Кубків - про щастя в коханні. Відкрийте своє серце для отримання хорошого кохання.

Пишайтеся своєю здатністю віддавати здорову дозу відданості та відданості потрібній людині. Немає нічого поганого у тому, щоб любити когось.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Четвірка кубків

Підтримка порядку також означає, що ви живете збалансованим життям.

Постарайтеся не сприймати своє тіло чи себе належне. Щодня щось ще робитиме.

Завжди є ще один пункт, який можна додати до списку справ. Але не забудьте поставити себе на перше місце.

Не пропускайте їди, не забувайте займатися спортом і трохи помоліться за своє життя.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Чарівник

Ваша душа тут, щоб рости, і так, у вас є маса навичок і якостей, які допоможуть вам досягти багато чого.

Настає момент у житті, коли починаєш розуміти, що не можеш встигнути все.

Вам потрібно вибрати те, що ви любите найбільше. Це буде трохи сумно, і часом ви почуватиметеся винним за те, що не встигли зробити все.

Але постарайтеся цього робити. Це негативні емоції, які швидше пригнічують, аніж сприяють вашому зростанню.

Рак (21 червня – 22 липня)

Лицар Мечів

Не втрачайте пильності. Навіть якщо ви думаєте, що мрія, яку ви хотіли більше неможлива, це так.

Відволікання від себе та виконання справ для інших, можливо, відворушило вас, але це не означає, що ваші зусилля марні. Будуть хороші речі. Чекайте на це.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Паж Мечів

Добре слово чи застереження може прийти до вас від одного.

Постарайтеся не ігнорувати те, що ви чуєте, думаючи, що це дурниці чи це не має значення.

Навіть дурні час від часу говорять щось вартісне.

Якщо ви чуєте щось, що запалює вашу інтригу, зверніть увагу. Подумайте чому.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Королева Жезлів

Потрібно зробити так багато, що, можливо, вам здасться, що все, що ви можете зробити, це плюхнутися в ліжко після закінчення дня.

Це безперечно важкі часи, і все-таки ви тут і самовіддано виконуєте свою роботу.

Ви не з тих, хто здається, і вам важливо пам'ятати, що саме тому часто отримуєте ті результати, які отримуєте. Ви переможець.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Сторінка Кубків

Опинитися в потрібному місці в потрібний час це благословення.

Ви можете виявити, що вам представилася золота можливість, але спочатку вона здасться вам настільки легкою, що ви не поставитеся до неї серйозно.

Але, можливо, це саме те, на що ви чекали.

Це може бути те, що ви хочете. Так що дерзайте, якщо відчуваєте, що маєте спробувати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Імператриця

Дайте волю своїм материнським інстинктам без жодних вагань.

Ви відчуваєте, що народжує щось нове. Це хвилююче. Дозвольте собі зайнятися гніздуванням. Заберіть будинок. Зробіть так, щоб енергія почувалася бажаною.

Є ідея, яка втілиться у життя. Дозвольте своїй душі поєднатися з хвилюванням живлющої енергії.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Дурень

Це так хвилююче, коли є на що чекати. А з COVID можливостей цього стало так мало.

Не дозволяйте тривозі стати причиною рішення пропустити цю можливість.

Чекайте на це. Дозвольте собі насолодитися передчуттям. Не хвилюйтесь. Нічого поганого не станеться! Ви будете готові.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Колісниця

Тримайся. Завжди важко, коли наближаєшся до кінця.

Багато людей здаються, коли фінішна риса вже близька, бо втрачає надію на її настання.

Навіть якщо ви відчуваєте, що вам більше нема на що сподіватися, доведіть це до кінця. Не будьте тим, хто здається.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

П'ятірка Мечів

Тобі сумно, і це зрозуміло. Все було нелегко.

Стільки всього потрібно перетравити і не вистачає часу, щоби обміркувати власні думки.

Не намагайтеся відсунути свої почуття убік. Вони мають значення.

Дозвольте собі сумувати і навіть плакати, якщо це потрібно.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Трійка Мечів

Ви почуваєтеся відданим. Такий біль не минає легко. Недостатньо сказати, що ви зцілитесь.

Так і буде, але завжди може виникнути відчуття, що цього не мало статися.

Ти не заслужила, щоби хтось розбив тобі серце.

Іноді люди не знають, що вони мають, навіть коли цього більше немає.

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