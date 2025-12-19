Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі передбачена у межах державної програми «Тепла зима».

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаватиметься у вигляді одноразової виплати в зимовий період, повідомляє Politeka.

Уряд планує зробити цю грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі щорічною. На реалізацію програми держава хоче спрямувати понад 4,3 мільярда гривень і надати підтримку близько 660 тисячам родин по всій країні.

Розмір виплати - 6 500 гривень на одне домогосподарство. Ці кошти мають частково компенсувати зростання витрат у холодний період, коли сім’ї змушені більше витрачати на опалення, електроенергію, газ та повсякденні потреби.

Як і минулого року, допомога матиме цільове призначення, однак перелік дозволених витрат залишиться досить широким. Основну частину отримувачів складатимуть діти з соціально вразливих категорій.

Йдеться про дітей з малозабезпечених сімей, з родин внутрішньо переміщених осіб, а також тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Окремо враховані діти сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу. Саме на цю категорію припадає найбільша частина фінансування.

Також грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі передбачена для вразливих дорослих. До цієї групи належать внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи, а також одинокі літні люди, які отримують надбавку на догляд.

Механізм виплати максимально спрощений. Тим, хто вже отримує соцдопомогу у визначених категоріях, не потрібно подавати заяви або звертатися до установ.

6 500 гривень автоматично надійдуть голові домогосподарства від Міністерства соціальної політики на спеціальний соціальний рахунок або на «Дія.Картку».

