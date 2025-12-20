Графік відключення світла в Полтавській області на 21 грудня допоможе жителям уникнути незручностей.

У Полтавській області оголосили графік відключення світла на 21 грудня, повідомляє Politeka.

Інформація про це з'явилася на сайтах Чорнухинської територіальної громади та Новосанжарської селищної територіальної громади.

Планові роботи з технічного обслуговування електромереж можуть призвести до тимчасових перерв у електропостачанні в кількох громадах.

Чорнухинська територіальна громада (Лубенський район)

с. Пізники

Вулиці: Буцівка 29, 30, 31, 33, 34, 37; Перемоги 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26.

Час знеструмлення: 09:00–15:00.

Причина: роботи з технічного обслуговування електромереж (крім розчищення трас ПЛ).

Новосанжарська селищна територіальна громада (Полтавський район)

с. Балівка

Вулиці: Балів чотирьох братів 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48; Жовтнева 14, 29;

пров. Лісовий 2, 4, 14; Лугова 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Миру 1/1, 2, 6, 8, 11/1; пров. Річковий 1/5, 3, 5, 7, 9, 11; Соснова 4, 8, 9, 10/3, 12, 13; пров. Тараса Шевченка 7; Червоноармійська 15; Ювілейна 6.

Час знеструмлення: 08:00–17:00.

Причина: роботи з технічного обслуговування електромереж (крім розчищення трас ПЛ).

Місцеві служби закликають мешканців заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв та враховувати відключення при плануванні побутових і робочих справ. Графік відключення світла в Полтавській області на 21 грудня допоможе жителям уникнути незручностей та забезпечить безпечне проведення ремонтних робіт.

Деталі щодо конкретних адрес та часу можна уточнити на офіційних ресурсах АТ «Полтаваобленерго» або за гарячою лінією компанії.

