Обмеження руху транспорту в Житомирській області стосуються конкретної ділянки та носять тимчасовий характер.

З 16 грудня у Житомирській області оголосили обмеження руху транспорту через підключення нових абонентів до мережі водопостачання, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Чуднівської міської ради.

Тимчасові зміни торкнуться вулиці Степана Бандери в Чуднові, поблизу будинку № 24. Рух транспорту буде обмежено до завершення робіт.

Міська рада просить водіїв та мешканців міста врахувати нові умови і, за можливості, обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів.

Відповідальні служби запевняють, що обмеження діятимуть лише на період підключення до водопостачання, і після завершення робіт рух буде відновлено у звичному режимі.

Таким чином, обмеження руху транспорту в Житомирській області стосуються конкретної ділянки та носять тимчасовий характер, а громадянам радять планувати поїздки заздалегідь.

Крім того, в Житомирській області також дорожчає проїзд.

Керівник ТОВ «Сав-Транс» Аркадій Савіцький повідомив, що зміни тарифів зачіпають не лише рейс №115, а й інші приміські та міжміські маршрути компанії. Середнє підвищення складе 2–3 гривні, що зумовлено подорожчанням пального, акцизів та сезонним зниженням пасажиропотоку.

За словами водія маршруту №115, один рейс до Озерного охоплює близько 20 кілометрів. Витрати на пальне та мастильні матеріали зросли настільки, що без коригування тарифів перевезення стають економічно невигідними.

Пасажири реагують по-різному. Деякі вважають, що нові розцінки стануть відчутним ударом по сімейному бюджету, особливо для тих, хто щодня користується транспортом. Інші визнають, що з урахуванням витрат перевізників підвищення тарифів є неминучим. Для пільговиків умови залишаються без змін.

