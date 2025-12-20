З початку 2026 року в Івано-Франківській області заплановане підвищення тарифів на воду для мешканців Городенки без лічильників, повідомляє Politeka.
Виконавчий комітет міської ради ухвалив нові розцінки для комунального підприємства «Городенкавдоканал».
Абоненти з лічильниками не відчують змін: подача води залишиться на рівні 47,68 грн за кубометр, водовідведення — 38,43 грн. Оплата проводитиметься за фактичним споживанням.
Споживачі без облікових приладів сплачуватимуть більше: кубометр води коштуватиме 66,48 грн, водовідведення — 47,37 грн. Таке підвищення пояснюють зростанням витрат підприємства на утримання мереж та забезпечення стабільного постачання ресурсу.
Компенсації з міського бюджету передбачені лише для абонентів з лічильниками. Інші користувачі оплачуватимуть повну суму послуг без дотацій.
Влада також запускає програму підтримки соціально вразливих категорій: безкоштовне встановлення лічильників для родин загиблих військових, ветеранів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю І групи, багатодітних сімей та родин зниклих безвісти. Обладнання оплатять із міського бюджету.
Таким чином, підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області торкнеться лише тих, хто не має облікових приладів, а пільгові ініціативи допоможуть знизити фінансове навантаження та стимулюватимуть перехід на прозоре споживання ресурсів.
Наразі місцева адміністрація планує провести інформаційні консультації для населення, щоб пояснити нові розцінки та пільги.
Крім того, в Івано-Франківській області дорожчає і проїзд. У міських автобусах він коштуватиме 20 гривень для дорослих пасажирів та 10 гривень для школярів.
