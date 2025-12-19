Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області має потрапити до тих, хто справді цього потребує.

У Сумській області стартувала ініціатива, що передбачає гуманітарна допомога для ВПО, повідомляє Politeka.

Деталі розміщені на офіційній сторінці парафії у Facebook.

Програму організовує Римо-Католицька Церква міста Конотоп, яка розповсюджує продуктові набори серед внутрішньо переміщених осіб.

Наразі триває прийом заяв від переселенців, які тимчасово проживають у межах Конотопської громади та потребують підтримки. Проєкт орієнтований на соціально вразливі категорії — матері-одиначки, багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Особлива увага приділяється пункту «опис життєвої ситуації» у анкеті. Надані відомості допомагають правильно визначити черговість отримання продуктів та забезпечити справедливий розподіл серед найбільш потребуючих.

Отримати безкоштовні набори можна виключно особисто. Надсилання поштою не передбачено. Участь у програмі доступна лише для мешканців Конотопської громади.

Щоб долучитися до ініціативи, потрібно заповнити онлайн-форму за опублікованим посиланням. Видача продуктів відбувається за адресою: вулиця Клубна, 72а.

Працівники Церкви контролюють реєстрацію, перевіряють списки та організовують видачу, консультують відвідувачів. Це гарантує, що гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області потрапить до тих, хто справді цього потребує.

Проєкт забезпечує адресну підтримку переселенців і сприяє ефективному використанню ресурсів серед найуразливіших мешканців громади.

Ініціатива продовжує працювати, допомагаючи переселенцям отримувати стабільну підтримку та базові продукти навіть у складних умовах.

