Подорожчання продуктів у Дніпрі в останній місяць відчутно впливає на витрати мешканців, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

У Дніпрі за останній місяць помітно зросли ціни на основні продукти харчування. Найбільше зміни торкнулися круп, олії та овочів, що створює додаткове навантаження на сімейні бюджети.

Пшоно нині коштує в середньому 31,40 грн за кілограм. У різних супермаркетах ціни коливаються від 29,50 у Auchan до 32,50 у Metro. Порівняно з листопадом середня вартість підвищилася на 1,00, демонструючи стабільне зростання.

Олія «Олейна» рафінована (850 мл) продається за середньою вартістю 82,90 грн. Найдешевше її пропонують у Auchan — 77,50, а найдорожче в Megamarket — 90,60. За місяць середнє значення піднялося на 0,98.

Помідори червоні демонструють найбільш динамічне подорожчання. Середня ціна за кілограм становить 137,62 грн, при цьому розкид у магазинах варіюється від 98,99 у Novus до 190,10 у Auchan. За місяць вартість зросла на 15,07, що значно вплинуло на споживчий кошик.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі зумовлене сезонними факторами, змінами логістики та коливаннями закупівельних цін. Найбільш чутливими до підвищення залишаються товари з високим попитом, особливо овочі та олія.

У результаті мешканцям доводиться уважніше планувати покупки, порівнювати пропозиції різних мереж та обирати вигідніші варіанти для щоденного раціону.

Експерти радять регулярно відстежувати зміни вартості продуктів, щоб ефективно планувати сімейний бюджет у нинішніх умовах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.