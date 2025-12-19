Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найуразливіші категорії населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через роботу гуманітарного хабу «Єднання», який забезпечує переселенців і літніх людей продуктовими наборами та базовими товарами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надаютьв повідомленні Олександрівської районної державної адміністрації.

Центр працює в Олександрівському районі і став місцем комплексної підтримки для людей, що опинилися у складних обставинах. Окрім продуктів і гігієнічних наборів, відвідувачі отримують консультації щодо соціальної допомоги, можливостей інтеграції в громаду та інших видів підтримки.

Особлива увага приділяється мешканцям Покровського району, де потреба у допомозі залишається найвищою. Завдяки роботі хабу сім’ї переселенців та пенсіонери можуть частково зменшити витрати на харчування та основні потреби.

Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Фахівці допомагають оформити документи, реєструють потреби та надають поради щодо доступних ресурсів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найуразливіші категорії населення. Серед них — люди похилого віку, пацієнти з онкологічними захворюваннями та особи з інвалідністю першої і другої групи.

Розподіл продуктів і пакунків проводиться за заздалегідь опублікованим графіком у офіційному Телеграм-каналі хабу «Єднання». Там також публікують актуальні новини, оголошення про заходи та оновлення щодо діяльності центру, щоб усі отримувачі могли планувати своє відвідування.

Організатори закликають мешканців користуватися можливістю своєчасно, щоб отримати необхідну підтримку та зберегти стабільність у повсякденному житті.

