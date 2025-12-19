У Кривому Розі ВПО та пенсіонери мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності гуманітарної організації «ВПО України», повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті громадської організації.

ГО «ВПО України» у співпраці з місцевою владою, представниками бізнесу і громадськості, міжнародними благодійними й фінансовими організаціями забезпечує переселенцям гідне життя: надати житло, працевлаштувати, надати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі.

Гуманітарний центр організації розташований за адресою: вулиця Героїв АТО, 30-А. Прийом відвідувачів здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00, а в суботу він працює з 10 до 13 години. У неділю центр закритий.

У межах гуманітарної підтримки, за участі партнерських благодійних фондів, переселенці, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримують продуктові набори, а також мийні й гігієнічні засоби першої необхідності.

Одним із ключових напрямів роботи організації є юридичний супровід переселенців. Фахівці надають професійні консультації, під час яких роз’яснюють питання, пов’язані зі статусом переселенця, оформленням документів, отриманням державних виплат та соціальних гарантій. За потреби вони допомагають відновити втрачені документи та забезпечують захист прав громадян.

Переселенці отримують постійну інформаційну підтримку, що допомагає їм адаптуватися до нових умов життя. Організація надає детальні роз’яснення щодо змін у законодавстві, інформує про державні та міжнародні програми в галузях освіти, працевлаштування та соціального захисту, а також забезпечує доступ до цифрових сервісів і онлайн-інструментів, що полегшують інтеграцію у громаду.

Окрему увагу приділено підтримці у сфері працевлаштування. Консультанти допомагають переселенцям шукати вакансії, ознайомлюють з програмами зайнятості, роз’яснюють особливості трудового законодавства та супроводжують на всіх етапах працевлаштування — від підготовки резюме до адаптації на новому робочому місці.

Фахівці організації також надають підтримку у вирішенні житлових питань. Вони допомагають знайти тимчасове або постійне житло, координують розміщення у центрах компактного проживання та інформують про доступні державні та міжнародні житлові програми.

Крім того, значна увага приділяється медичній та оздоровчій підтримці. Для переселенців проводяться навчальні заходи з надання домедичної допомоги, тренінги для підтримки фізичного та психологічного здоров’я, а також надається інформація про програми безоплатного забезпечення медикаментами та доступ до медичних послуг.

