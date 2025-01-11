Крім того, наголошується, що сплатити штраф можна через «Дію», використовуючи банківську картку або сервіси ApplePay та GooglePay.

Тепер порушники правил дорожнього руху отримуватимуть у застосунку "Дія" не лише повідомлення про накладений штраф, а й фото- та відеофіксації порушення.

Це дозволяє водіям чітко бачити, де саме було скоєно правопорушення, повідомили у Дії.

Раніше штрафи супроводжувалися лише текстовим описом, який вказував на вид порушення, час та місце його скоєння. Тепер же буде додано видимі матеріали, які дають можливість точніше дізнатися місце інциденту та нагадують, як не варто поводитися на дорозі.

Крім того, наголошується, що сплатити штраф можна через «Дію», використовуючи банківську картку або сервіси ApplePay та GooglePay.

Також варто звернути увагу на серйозні штрафи за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Згідно з українським законодавством, вони можуть сягати від 17 000 до 51 000 гривень. У разі першого правопорушення передбачений штраф у розмірі 17 000 гривень і позбавлення водійських прав на 1 рік. Кожне наступне порушення за рік супроводжуватиметься додатковими штрафами та відповідальніст.

Так, за повторне порушення протягом року водій може отримати штраф у розмірі 34 000 гривень і позбавитися права керування на 3 роки. За трього порушення штраф складе 51 000 гривень, а водієві загрожує позбавлення прав на 10 років та конфіскація транспорту. Альтернативним покаранням є адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням прав на той самий строк.

Таким чином, нововведення в "Дії" не тільки спрощують процес сплати штрафів, а й покращують контроль над дотриманням правил на дорогах.

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