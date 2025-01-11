Кроме того, отмечается, что уплатить штраф можно через Действие, используя банковскую карту или сервисы ApplePay и GooglePay.

Теперь нарушители ПДД будут получать в приложении "Действие" не только сообщения о наложенном штрафе, но и фото- и видеофиксации нарушения.

Это позволяет водителям четко видеть, где именно было совершено правонарушение, сообщили в Дії.

Ранее штрафы сопровождались только текстовым описанием, указывающим на вид нарушения, время и место его совершения. Теперь же будут добавлены видимые материалы, которые дают возможность точнее узнать место инцидента и напоминают, как не вести себя на дороге.

Кроме того, отмечается, что уплатить штраф можно через Дію, используя банковскую карту или сервисы ApplePay и GooglePay.

Также следует обратить внимание на серьезные штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Согласно украинскому законодательству, они могут составлять от 17 000 до 51 000 гривен. В случае первого правонарушения предусмотрен штраф в размере 17000 гривен и лишение водительских прав на 1 год. Каждое последующее нарушение за год будет сопровождаться дополнительными штрафами и ответственником.

Так, за повторное нарушение в течение года водитель может получить штраф в размере 34 000 гривен и лишиться права управления на 3 года. За три нарушения штраф составит 51 000 гривен, а водителю грозит лишение прав на 10 лет и конфискация транспорта. Альтернативным наказанием является административный арест на 15 суток с лишением прав на тот же срок.

Таким образом, нововведения в "Дії" не только упрощают процесс уплаты штрафов, но и улучшают контроль за соблюдением правил на дорогах.

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