За таке порушення передбачено штраф, що відповідає 20 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Патрульна поліція Києва нагадала водіям про можливість штрафу за порушення правил на пішохідних переходах.

Про це повідомили у патрульній поліції столиці.

Нещодавно інспектори зупинили водія автомобіля Volkswagen у Шевченківському районі, який не поступився дорогою пішоходам на переході. Згідно з інформацією поліції, водія оштрафували за порушення статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Патрульні роз’яснили йому небезпеку таких дій.

"Нагадуємо, що згідно з п.п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека", – йдеться в повідомленні.

За таке порушення передбачено штраф у розмірі 340 гривень, що відповідає 20 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Нагадаємо, багато українських водіїв вважають, що штраф за порушення правил дорожнього руху (ПДР) можна отримати тільки через дії на дорозі, проте насправді патрульні можуть накладати штрафи навіть на парковці.

Зокрема, в зимовий період багато водіїв залишаються на парковці з увімкненим двигуном, очікуючи когось або щось. При цьому часто не пристібають ремінь безпеки, адже автомобіль стоїть і не рухається. Здавалося б, це не повинно бути порушенням.

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