Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку ви можете внести позитивні зміни, не вдаючись на всю складність своїх поглядів.

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків Зодіаку:

Овен

21 березня – 19 квітня

Ви можете відчувати, що ніхто не на вашому боці в спекотній суперечці про політику, релігію чи іншу спірну тему. Хоча друзі або члени спільноти можуть бути антагоністами, з якими ви боретесь зараз, можливо, велика проблема в тому, що навіть ви не обов'язково на своєму боці! Ваша пристрасть до поглядів, які ви голосно обстоюєте, може приховувати сумніви, які ви таємно носите з приводу тих самих думок у вразливіших частинах себе. Намагайтеся вирішити будь-які внутрішні конфлікти, перш ніж втягувати в них інших.

Телець

20 квітня-20 травня

Агресивні зусилля зі збору коштів можуть сьогодні мучити ваші емоції. Хоча ви можете почуватися поганою людиною, якщо не жертвуєте, просто подумайте, хто може сказати вам, що робити з вашими грошима. Незалежно від того, чи хтось звернеться конкретно до вас чи ні, думка про людей, які перебувають у відчайдушній фінансовій нужді, може тиснути на вас. Замість слухати почуття провини, спробуйте зробити крок назад і подумати, чи справді ви готові виправити те, що викликає у них відчай. Нічого страшного, якщо ви не готові!

Близнюки

21 травня – 20 червня

В даний час ви можете вважати, що вам потрібно захищати авторитетну фігуру, яку ви шануєте від будь-якої критики. Зрештою, ви можете знати, що з вами трапляються погані речі, коли ви не повністю підкоряєтеся цій авторитетній фігурі, тому було б надто обурливо бачити, як інші уникають непокори, якщо ви не можете цього зробити. Можливо, вам слід подумати про те, чи відповідає те, як ви будуєте стосунки з цим лідером, вашою власною системою переконань.

Рак

21 червня-22 липня

Перерозподіл загальних обов'язків, які вийшли з рівноваги, може стати для вас чудовим проектом. Хоча ви здатні ретельно працювати, ваше обурення, швидше за все, завадить вам проявити весь свій потенціал, якщо ви відчуєте, що все відбувається несправедливо. Перш ніж поділитись своїми побоюваннями з іншими, постарайтеся визначити власні очікування від ситуації. Якщо те, чого ви хочете, нереалістичне, це може бути не чиєюсь провиною!

Лев

23 липня – 22 серпня

Самоствердження в організації, в якій ви берете участь, може бути для вас зараз неприємним, тому що ви можете зрештою наступати людям на п'яти, що б ви не робили. Справжня проблема може полягати у нечітких межах! Хоча ви можете думати, що маєте право діяти на основі письмових правил, правила, що фактично застосовуються, можуть відрізнятися. Спробуйте поговорити з кимось, кому ви довіряєте, перш ніж рухатись далі. Вони можуть знати щось важливе про будь-які невисловлені делікатні моменти.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Можливо, вам доведеться розрізняти роботу розумніше і роботу старанніше зараз, оскільки ваші послуги можуть бути потрібні! Незалежно від того, чи на роботі у вас найтерміновіший обов'язок, у суспільстві чи вдома, ви можете зіткнутися з мінливими очікуваннями когось ще, залученого до цього. Може бути дуже неприємно докласти багато зусиль, щоб догодити їм, а потім виявити, що вони хочуть чогось іншого. Якщо можете, просто дайте їм можливість розібратися самим, перш ніж ви надто вкладетеся.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Отримання непослідовних інструкцій може ускладнити вам виконання справ сьогодні. Людина, з якою ви працюєте безпосередньо, може попросити вас зробити щось одним способом, але хтось інший, який заявляє, що говорить від імені правил, може вимагати іншого методу. Постарайтеся визначити, чи справді суперечки стосуються поточних завдань. Якщо ви відчуваєте, що ворогуючі сторони використовують вас як пішака у своїй особистій ворожнечі, вам, можливо, слід наполягти дотримуватися справи.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

В даний час вас може спокусити спроба виявити свою вагу в ситуації, коли ви ділитеся ресурсами з іншими, але вам, можливо, доведеться відступити, якщо ви ще не зовсім ясно уявляєте, чого ви сподіваєтеся від цього досягти. Коли ви ведете переговори з точки стабільності, ви повинні мати можливість використовувати те, що у вас є, таким чином, щоб це відповідало вашим потребам, не маніпулюючи іншими.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Сьогодні ви можете захотіти самоствердитись, але ви також можете побачити, як це може поставити під загрозу безпеку, яку ви отримуєте, приймаючи речі такими, якими вони є. Може виникнути спокуса випустити будь-яку внутрішню напругу, яку ви відчуваєте по відношенню до інших, але спроба слухати уважніше, ніж зазвичай, може допомогти вам не сприймати їхні невинні коментарі як провокації. Вони можуть бути просто більш відкриті, ніж ви, у своїй прихильності до статус-кво, що може відштовхнути вас.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Дрібні розчарування можуть спровокувати вас на несподіваний зрив у цей час. Якщо ви відчуваєте, що назріває щось подібне, вам, можливо, слід звернути увагу, скільки гніву ви таїте у собі. Вам може бути важко спілкуватися з людьми безпосередньо, але якщо вони не поважають ваші цінності або якийсь час грабують вашу власність, ваше роздратування може бути пов'язане не з тим, що вас зараз виводить із себе. Чітке розуміння своїх кордонів може заздалегідь зняти напругу.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Ваші друзі можуть справді діяти вам на нерви в даний момент. Хоча може виникнути спокуса звинуватити їх у тому, що вони вас засмутили, можливо, ніхто не робить нічого поганого. Їхня поточна енергія може просто не відповідати вашій! Виділення особистого простору для власних справ може допомогти вам отримати необхідний спокій.

Риби

19 лютого-20 березня

Обставини можуть підштовхнути вас взяти на себе більш публічну роль, ніж зазвичай сьогодні, але будь-які побоювання, що активізація зруйнує вашу конфіденційність, можуть бути необґрунтованими. Хоча ви можете бути зайняті прогресом, якого ви досягли в розумінні секретів, які, можливо, обтяжували вас деякий час, будь-яка минула драма може не мати відношення до того, що світ потребує вас в даний момент.

Читайте також:

Які найнесумісніші знаки Зодіаку: астролог назвав пари.

Скільки часу є, щоб добігти до укриття: експерт розповів про ракетні обстріли ворога.

Графіки відключення світла тепер складаються по-новому: українцям роз'яснили, що змінилося.