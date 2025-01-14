Доктор Євген Комаровський назвав симптоми метапневмовірусу, методи профілактики та як його лікувати.

Доктор Комаровський повідомив, що метапневмовірус один із тих самих вірусів, які викликають ГРВІ, діагностувати інфекцію, викликану метапневмовірусом, неможливо без спеціальних аналізів, оскільки симптоми нічим не відрізняються від інших вірусних інфекцій.

Про це доктор Євген Комаровський повідомив у своєму youtube-каналі.

Серед симптомів метапневмовірусу - підвищення температури, нежить, кашель.

Коли людина перехворіла до 5 років - вона має в крові антитіла до метапневмовірусу, тобто до 5 років 100% жителів планети Земля мають антитіла до метапневмовірусу.

Було шляхи інфікування практично не відрізняються від тих, які актуальні для коронавірусу або грипу, тобто вірус поширюється при кашлі і чханні, і вірус поширюється при тісному контакті.

Рекомендується регулярно мити руки бажано з милом не менше 20 секунд, не торкатися очей, обличчя та носа немитими руками.

Також слід уникати тісного контакту з людьми, у яких є явні ознаки хвороби, які чхають шморгають носом і судомно ховають у кишені мокрі носові хустки.

Настійно рекомендується прикривати рот при кашлі і чханні і залишатися вдома якщо ви захворіли. Профілактика за допомогою вакцин поки що відсутня.

Останні новини України:

Доктор Комаровський розповів, як позбутися шуму у вухах: три головні способи.



Як магнітні бурі впливають на людину: лікар Комаровський здивував відповіддю.

Як допомогти дитині впоратися зі стресом: доктор Комаровський назвав найдієвіші методи.