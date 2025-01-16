Служба безпеки України зірвала чергову спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині - було затримано агентку рф, яка готувала синхронний підрив.

Подробиці повідомили у СБУ.

Українські спецслужби завчасно виявили злочинні наміри, посилили охорону об’єкта та знешкодили наслідки дистанційної детонації одного з вибухових пристроїв, активованого з території росії.

За даними слідства, виконавицею теракту стала 21-річна жителька Костянтинівки (Донецька область), завербована російськими спецслужбами. Відповідно до отриманих інструкцій, вона прибула до Одеської області, де орендувала квартиру і самостійно виготовила вибуховий пристрій на основі пластиду.

Для підсилення ураження зловмисниця начиняла вибухівку гайками, а для активації пристрою використовувала мобільний телефон. Її затримали одразу після закладання вибухівки завдяки злагодженим діям контррозвідки СБУ.

Російські куратори обіцяли агентці грошову винагороду за виконання злочину, але натомість вона отримала підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою і може отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Операцію проводили співробітники СБУ в Одеській та Харківській областях під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

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