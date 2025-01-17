Якщо провину ексдиректора української школи буде доведено, їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Ексдиректорці однієї з херсонських шкіл повідомили про підозру в розтраті державних коштів у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем під час воєнного стану.

Про це повідомила поліція Херсонської області у своєму Telegram-каналі.

Згідно з матеріалами справи, улітку 2022 року 62-річна підозрювана преміювала 56 співробітників школи на загальну суму понад два мільйони 440 тисяч гривень, попри тимчасову окупацію Херсона російськими військами.

Встановлено, що директорка свідомо діяла без законних підстав, видавши наказ про виплату премій. Розмір збитків був визначений за результатами судово-економічної експертизи. Мінімальна премія становила 2 тисячі гривень, а максимальна — 150 тисяч гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Якщо провину ексдиректора буде доведено, їй загрожує до 12 років ув’язнення. Відомо, що раніше вона вже була залучена до кримінальної відповідальності. У квітні 2019 року проти неї було порушено справу за отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Нагадаємо також про ще одну розтрату бюджетних коштів. Так, директор одного з департаментів міськради, здійснюючи закупівлю генераторів у рамках «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026», зловживав своїм службовим становищем.

Він не забезпечив належне, економічне та обґрунтоване використання бюджетних коштів, що призвело до закупівлі обладнання за завищеними цінами, спричинивши збитки на понад 3,5 млн грн.

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