Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк розкритикував ініціативу, зазначивши, що вона зменшує доступ до дешевих товарів.

В Україні можуть змінити правила отримання закордонних посилок.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Він подав два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом усіх поштових відправлень, що надходять із закордонних маркетплейсів.

Нові податкові правила: основні положення

Українці зможуть отримувати без сплати ПДВ лише ті товари, які:

вартістю до 45 євро;

надсилаються фізичними особами безкоштовно і не для комерційної мети.

Водночас усі товари, придбані через маркетплейси, незалежно від їх вартості, обкладаються ПДВ. Мито стягуватиметься лише у випадку, якщо ціна перевищує 150 євро.

Для зручності адміністрування ПДВ та спрощення митних процедур пропонується:

дозволити сплачувати ПДВ продавцям або платформам;

запровадити спрощену митну декларацію за зразком Н7, як у ЄС.

«Оплата ПДВ постачальником усуває потребу додаткових платежів для покупця, спрощуючи митні процедури», – пояснив Гетманцев.

Реакція "Укрпошти"

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський утримався від остаточних оцінок законопроєктів.

«Я поки не бачив тексту документа, але інтуїтивно зрозуміло, що проблему сірого імпорту варто шукати в інших місцях», – заявив він.

Позиція "Нова пошта"

Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк розкритикував ініціативу, зазначивши, що вона зменшує доступ до дешевих товарів, не приносячи очікуваних доходів бюджету через високі витрати на адміністрування.

«Обмежувати доступ до дешевих товарів означає поглиблювати бідність. Люди вирішують свої проблеми за рахунок доступного імпорту, особливо в складний для країни час», – наголосив він.

Також Поперешнюк зауважив, що багато важливих для оборони компонентів, як-от дрони, перевозять у категорії товарів до 150 євро, а нові податки стануть ударом по армії.

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