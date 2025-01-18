Розмова телефоном без гарнітури за кермом заборонена в Україні - українців попереджують, що за порушення передбачене грошове покарання.

Про це йдеться у Правилах дорожнього руху (ПДР України).

Згідно з українським законодавством, розмови телефоном за кермом заборонені. Якщо водій порушить цю вимогу, він може отримати штраф у розмірі 510 гривень.

Згідно з пунктом 2.9 (д) Правил дорожнього руху (ПДР), забороняється використовувати мобільний телефон під час керування автомобілем, тримаючи його в руці.

Щоб уникнути порушення правил і штрафу, водіям рекомендується використовувати гарнітуру "hands free", яка дозволяє спілкуватися телефоном без відриву рук від керма. Якщо ж немає можливості скористатися таким пристроєм, а водієві потрібно терміново відповісти на дзвінок, йому слід з'їхати на узбіччя та продовжити рух тільки після завершення розмови.

Нагадаємо також, що щодня патрульні поліцейські виявляють водіїв, які порушують правила паркування, зокрема залишаючи автомобілі на смугах, призначених для велосипедистів. Такі водії притягуються до відповідальності, а також з ними проводяться профілактичні бесіди з метою нагадати про необхідність дотримання правил дорожнього руху. За порушення, що заважає руху велосипедистів, водіям загрожує штраф у розмірі 340 гривень.

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