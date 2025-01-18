Відстрочка від призову тепер буде недоступна для деяких категорій громадян, а також існують умови, при яких вже надану відстрочку можуть скасувати.

Згідно з чинним законодавством, відстрочка від мобілізації в 2025 році не надається ряду категорій осіб.

Відстрочку більше не отримають: студенти, що навчаються на заочній або вечірній формах, а також ті, хто отримує другу вищу освіту; батьки, які мають троє і більше неповнолітніх дітей, але не сплачують аліменти; особи, чиї дружини мають 3-тю групу інвалідності (за винятком окремих випадків, коли відстрочка може бути надана).

Також до них відносяться ті, хто доглядає за особами з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо про них можуть подбати інші родичі; самотні батьки, якщо мати їхньої дитини (або дітей) здатна піклуватися про них (не перебуває в ув'язненні, не зникла безвісти тощо); особи, які раніше були визнані обмежено придатними для служби, але після повторної медкомісії стали придатними до мобілізації.

Також є зміни для працівників підприємств Міноборони: якщо вони не були заброньовані роботодавцем, то відстрочка їм не надається. Крім того, працівникам критично важливих підприємств можуть скасувати відстрочку, навіть якщо вони були заброньовані.

Окремо важливо зазначити, що відстрочка може бути анульована, якщо військовозобов'язаний не виконує свої зобов'язання щодо догляду за близькими, а також у випадку, коли для отримання відстрочки була подана завідомо неправдива інформація.

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