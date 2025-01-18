Підприємець, який був основним організатором схеми, залучив до угоди свого сина та інших.

Львівського бізнесмена судитимуть за постачання неякісного військового одягу для ЗСУ на суму понад 1 млрд грн, що було виявлено завдяки матеріалам ДБР.

Подробиці повідомили у ДБР.

Спільно з Державною аудиторською службою України працівники ДБР завершили розслідування щодо львівського підприємця та його спільників, які організували постачання неякісного одягу для Збройних Сил України. Обвинувальний акт вже направлений до суду.

Підприємець, який був основним організатором схеми, залучив до оборудки свого сина та інших осіб. Його компанії уклали договори з Міністерством оборони України в 2023 році на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн. За цими угодами до Міноборони було поставлено продукції на суму майже 1,2 млрд грн.

Однак, за результатами експертиз, поставлений одяг не відповідав технічним вимогам договорів, не мав належної якості і не міг бути використаний за призначенням. Внаслідок цього держава зазнала збитків на суму понад 1 млрд 167 млн грн.

Нагадаємо про подібний випадок. Завдяки сприянню Міністерства оборони України, у 2022 році чиновники мали забезпечити фронт 400 сертифікованими кулеметами. Однак замість високоякісної зброї військовим доставили дешеві аналоги, які виявилися непридатними для використання. Крім того, було поставлено лише 200 з обіцяних кулеметів.

Ця оборудка призвела до збитків для державного бюджету на суму понад 193 мільйони гривень і створила загрозу для життя українських військових.

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