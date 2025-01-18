Предприниматель, являвшийся основным организатором схемы, привлек к сделке своего сына и других лиц.

Львовского бизнесмена будут судить за поставку некачественной военной одежды для ВСУ на сумму более 1 млрд грн, что было обнаружено благодаря материалам ДБР.

Подробности сообщили в ДБР.

Совместно с Государственной аудиторской службой Украины работники ДБР завершили расследование львовского предпринимателя и его сообщников, которые организовали поставки некачественной одежды для Вооруженных Сил Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Предприниматель, являвшийся основным организатором схемы, привлек к сделке своего сына и других лиц. Его компании заключили договоры с Министерством обороны Украины в 2023 году на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд грн. По этим соглашениям в Миноборону была поставлена ​​продукция на сумму почти 1,2 млрд грн.

Однако, по результатам экспертиз, поставленная одежда не отвечала техническим требованиям договоров, не имела должного качества и не могла быть использована по назначению. В результате этого государство понесло убытки на сумму более 1 млрд 167 млн ​​грн.

Напомним о подобном случае. Благодаря содействию Министерства обороны Украины, в 2022 году чиновники должны были обеспечить фронт 400 сертифицированными пулеметами. Однако вместо высококачественного оружия военным доставили дешевые аналоги, оказавшиеся непригодными для использования. Кроме того, было поставлено только 200 из обещанных пулеметов.

Эта сделка привела к ущербу для государственного бюджета на сумму более 193 миллионов гривен и создала угрозу жизни украинских военных.

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