Головні умови для отримання коштів це наявність ідентифікаційного коду та реєстрація в системі.

В Україні стартує нова програма підтримки ветеранів, яка дозволяє отримувати фінансову допомогу на заняття спортом.

Згідно з повідомленням Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України, програма доступна для всіх ветеранів віком від 18 років, які мають підтверджений статус у реєстрі ветеранів.

Проект під назвою «Ветеранський спорт» реалізовано в межах співпраці Міністерства у справах ветеранів та Міністерства цифрової трансформації України.

Як отримати допомогу?

Для участі не обов'язково мати посвідчення в застосунку "Дія". Головні умови для отримання коштів — наявність ідентифікаційного коду та реєстрація в системі.

Після того, як заявка буде підтверджена, на вашу картку автоматично зараховується 1 500 грн. Ці кошти можна витратити на абонементи у спортзалі, спортивні секції або клуби, що є частиною програми. Для того, щоб подати заявку, необхідно виконати декілька простих кроків:

Увійти в застосунок "Дія".

У розділі "Сервіси" виберіть опцію "Ветеранський спорт".

Активувати Дія.Картку та обрати її для отримання коштів.

Надіслати запит.

Важливо!

Заявки на отримання фінансової допомоги необхідно подати до 20 січня 2025 року, оскільки це кінцевий термін для отримання коштів на перший квартал. Якщо гроші не будуть використані, вони повертаються до бюджету, проте на початку наступного кварталу ветерани знову отримають повну суму.

Міністр Федоров підкреслив, що ця програма не тільки покращить фізичне здоров’я, але й має на меті знизити рівень стресу, полегшення соціалізації та повернення до звичного життя через спільні заняття спортом.

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