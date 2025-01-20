Національна поліція України викрила учасників злочинної організації, які привласнили понад 90 мільйонів гривень, залучивши для реалізації свого задуму цілу фінансову установу.
Подробиці повідомила прес-служба Нацполіції.
Зловмисник, маючи злочинний умисел, придбав банк та залучив до схеми Голову і членів правління, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і державних реєстраторів. Організація реєструвала в державному реєстрі нерухоме майно великої площі, яке нібито розташовувалося у центральних районах Києва та Харкова. Ці фіктивні об'єкти використовувалися як застава для отримання кредитів на суму понад 90 мільйонів гривень.
У 2021 році банк було визнано неспроможним, оскільки він не зміг забезпечити виплати своїм клієнтам і виконати платіжні доручення.
Під час розслідування, проведеного слідчими Національної поліції та оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, встановлено 27 учасників злочинної організації, які діяли в різні роки.
Для відшкодування збитків і збереження доказів поліцейські арештували майно фігурантів, зокрема: 12 квартир у Києві, 5 приватних будинків у центрі столиці площею понад 2000 м²,
земельні ділянки, 12 елітних автомобілів, машиномісця, корпоративні права у статутному капіталі афілійованих компаній.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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