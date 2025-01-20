Фигурантам скандального дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Национальная полиция Украины разоблачила участников преступной организации, присвоивших более 90 миллионов гривен, привлекая для реализации своего замысла целое финансовое учреждение.

Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленник, имея преступный умысел, приобрел банк и привлек к схеме Председателя и членов правления, Председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Организация регистрировала в государственном реестре недвижимое имущество большой площади, которое якобы размещалось в центральных районах Киева и Харькова. Эти фиктивные объекты использовались в качестве залога для получения кредитов на сумму более 90 миллионов гривен.

В 2021 году банк был признан несостоятельным, поскольку не смог обеспечить выплаты своим клиентам и выполнить платежные поручения.

В ходе расследования, проведенного следователями Национальной полиции и оперативниками Департамента стратегических расследований, установлено 27 участников преступной организации, действовавших в разные годы.

Для возмещения ущерба и сохранения доказательств полицейские арестовали имущество фигурантов, в том числе: 12 квартир в Киеве, 5 частных домов в центре столицы площадью более 2000 м²,

земельные участки, 12 элитных автомобилей, машиноместа, корпоративные права в уставном капитале аффилированных компаний.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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