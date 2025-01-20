Згідно з статтею за якою його обвинувачують, підозрюваному може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили схему розкрадання бюджетних коштів, пов'язану з Верхньосиньовидненською селищною радою Сколівського району Львівщини.

Як повідомили в подробицях у ДБР, до незаконної діяльності був причетний син діючого народного депутата України.

З вересня по грудень 2019 року він, разом із посадовими особами селищної ради та керівниками підконтрольних бізнес-структур, організував механізм привласнення бюджетних коштів громади. Злочин було скоєно під час закупівлі та постачання обладнання і комплектуючих матеріалів для проекту «Реконструкція вуличного освітлення з впровадженням інноваційних енергоефективних заходів на відновлювальних джерелах енергії».

Внаслідок незаконних дій державі завдано шкоди на суму майже мільйон гривень. За місцем проживання підозрюваного та його батька проведено обшуки.

Фігуранту справи оголошено підозру за статтею 191 частина 5 Кримінального кодексу України — у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Згідно з цією статтею, підозрюваному може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

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