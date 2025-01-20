Согласно статье, по которой его обвиняют, подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили схему хищения бюджетных средств, связанную с Верхнесиневидненским поселковым советом Сколевского района Львовщины.

Как сообщили в подробностях в ДБР, к незаконной деятельности был причастен сын действующего народного депутата Украины.

С сентября по декабрь 2019 года он вместе с должностными лицами поселкового совета и руководителями подконтрольных бизнес-структур организовал механизм присвоения бюджетных средств общины. Преступление было совершено при закупке и поставке оборудования и комплектующих материалов для проекта «Реконструкция уличного освещения с внедрением инновационных энергоэффективных мероприятий на возобновляемых источниках энергии».

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб на сумму почти миллион гривен. По месту жительства подозреваемого и его отца проведены обыски.

Фигуранту дела объявлено подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины — в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Согласно этой статье, подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора.

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