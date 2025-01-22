Державний "Ощадбанк" видав клієнту кредит у розмірі 30 тисяч гривень, однак вже за кілька хвилин після погодження гроші з його картки були списані повністю.

Про йдеться в матеріалах Єдиного реєстру судових рішень.

Клієнт "Ощадбанку" планував використати кредитні кошти для купівлі мотоблока. Проте одразу після погодження кредиту вся сума була списана з його рахунку. Зрозумівши, що втратив гроші, чоловік звернувся до банківського відділення "Ощадбанку", де оформлював кредит, але допомогти йому там не змогли.

Клієнт "Ощадбанку" подав заяву до правоохоронців. У ході досудового розслідування було встановлено, що кошти з його картки переказали на рахунок у "Таскомбанку", звідти — на рахунок в "Універсал Банку", а пізніше — користувачу "Айбокс Банку". Таким чином, гроші були виведені шахраями.

Незважаючи на ці обставини, "Ощадбанк" наполягав, що клієнт сам передав шахраям конфіденційну інформацію, і продовжував вимагати від нього повернення кредиту разом із відсотками.

Клієнт звернувся до суду, вимагаючи від "Ощадбанку" повернути 27,5 тисяч гривень — суму списаних шахраями кредитних коштів. Деснянський районний суд Чернігова ухвалив рішення на користь позивача.

Списання коштів із рахунку позивача відбулося не за його розпорядженням. Позивач одразу повідомив банк про безпідставне списання коштів та звернувся до правоохоронних органів. Банк не зміг надати належних доказів того, що клієнт власними діями чи бездіяльністю сприяв доступу до рахунку або передав інформацію третім особам, що дозволило ініціювати платіжні операції. Таким чином, суд визнав вимоги позивача обґрунтованими та задовольнив його позов.

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