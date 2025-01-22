Клиент "Ощадбанка" планировал использовать кредитные средства для покупки мотоблока и не получилось.

Государственный "Ощадбанк" выдал клиенту кредит в размере 30 тысяч гривен, однако уже через несколько минут после согласования деньги с его карты были списаны полностью.

Об этом говорится в материалах Единого реестра судебных решений .

Клиент "Ощадбанка" планировал использовать кредитные средства для покупки мотоблока. Однако сразу после согласования кредита вся сумма была списана с его счета. Поняв, что потерял деньги, мужчина обратился в банковское отделение "Сбербанка", где оформлял кредит, но помочь ему там не смогли.

Клиент "Ощадбанка" подал заявление в милицию. В ходе досудебного расследования было установлено, что средства с его карты перевели на счет в "Таскомбанке", оттуда - на счет в "Универсал Банке", а позже - пользователю "Айбокс Банка". Таким образом, деньги были выведены мошенниками.

Несмотря на эти обстоятельства, Ощадбанк настаивал, что клиент сам передал мошенникам конфиденциальную информацию, и продолжал требовать от него возврата кредита вместе с процентами.

Клиент обратился в суд, требуя от "Ощадбанка" вернуть 27,5 тысячи гривен — сумму списанных мошенниками кредитных средств. Деснянский районный суд Чернигова принял решение в пользу истца.

Списание средств со счета истца произошло не по его распоряжению. Истец сразу сообщил банк о безосновательном списании средств и обратился в правоохранительные органы. Банк не смог предоставить доказательств того, что клиент собственными действиями или бездействием способствовал доступу к счету или передал информацию третьим лицам, что позволило инициировать платежные операции. Таким образом, суд признал требования истца обоснованными и удовлетворил его иск.

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