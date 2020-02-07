Український боксер Олександр Усик відповів на питання щодо того, чий же все-таки Крим

За словами боксера, він і надалі продовжує його відвідувати, адже там знаходиться дуже багато його друзів.

"Стало незручно їздити, якісь межі з'явилися, розбіжності між людьми, злість. Це катастрофа. У мене є мої внутрішні переживання, але через молитву вони заспокоюються. Звісно, у мене велика кількість друзів, мій тренер живе там, мій перший тренер, мій клуб. Я кожен день спілкуюся з клубом, ми в групі зідзвонюємося. Звісно, я не перестаю з ними спілкуватися або їздити туди, тому що у мене там поховані мої предки", - цитує слова Усика tribuna.com.

Крім того, боксер розповів, чи буде Крим українським.

"Коли ти починаєш літати, не забувай, з ким ти повзав. Треба пам'ятати, звідки ти взагалі вибрався, тому що спочатку мене там знали: спочатку на районі, потім в місті, потім по всьому Криму. Мене підтримували мої однокласники, друзі, їздили на змагання. Крим Божий. Це по-справжньому.

Чи буде Крим українським? Все залежить від народу або від волі Господньої. Я намагаюся про це не думати, бо думки заводять кудись далеко. Ти починаєш думати і куди-то заходиш, і темрява якась. Так що жену ці думки", - зазначив Усик.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик викликав бурю негативу своєю відповіддю ветерану АТО Леоніду Остальцеву, який назвав боксера мавпою.

Так, українець на своїй сторінці в Instagram опублікував вірш, в якому висміяв Остальцева, обізвавши його ослом і боягузом.

В коментарях користувачі мережі вказали боксеру на велику кількість орфографічних і граматичних помилок і порадили йому не ганьбити країну. "Саня, а слабо піти зі зброєю захищати Україну, як той, про кого ти безграмотні пасквілі пишеш?", "Що за тупа примовка? Хто її написав? Невже сам Усик?", "Критична втрата землі під ногами", "Вусик, не ганьби прапор України, біжи в Ростов", – пишуть користувачі соцмережі.