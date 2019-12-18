Акторка розповіла про свою боротьбу з хворобою

Світлана Крючкова переписала заповіт, коли дізналася про свою страшну хворобу

У 2015 році артистка пройшла тривале лікування в Німеччині, після чого рак відступив. Але зірка встигла підготуватися до фатальних наслідків: переглянула заповіт і вибрала похоронну сукню, про це повідомляє Politeka.net.

Життя Світлани Крючкової ніколи не була легким. Вона багато працювала, щоб домогтися визнання в професії. Навантаження негативно позначилися на здоров'ї актриси.

В 2015 році лікарі знайшли у Крючкової пухлину четвертої стадії розміром в 15 сантиметрів. До речі, актриса запідозрила недобре завдяки коту - він постійно лягав на місце пухлини.

У важкий період Крючкову підтримували сини, які дуже схожі на свою маму.

На лікуванні в Німеччині наполягли друзі актриси. Микита Міхалков, Євген Миронов і Марія Миронова зібрали кошти на лікування для зірки "Великої перерви". Вже на третій день після складної операції Крючкова повернулася до роботи і почала складати програму для запису віршів Цвєтаєвої.

Раніше ми повідомляли, що заслужена артистка Росії Катерина Дурова померла у віці 60 років.

Інформацію про смерть відомої актриси підтвердила прес-служба Театру на Малій Бронній, в якому працювала Катерина Дурова.

Відомо, що заслужена артистка Росії Катерина Дурова пішла на 61-му році життя після тривалої хвороби. Дата і час офіційної церемонії прощання буде повідомлено трохи пізніше.

Як відомо, Катерина Дурова народилася в родині народного артиста СРСР Льва Дурова і актриси Ірини Кириченко і була їх єдиною дитиною.

Її мама померла в 2011 році, а батько Лев Костянтинович - в 2015 році. На початку своєї кар'єри артистка закінчила ГІТІС імені Луначарського.

Популярність Катерині Дуровой принесли ролі в таких картинах, як «Фантазії Фарятьєва», «Дульсінея Тобоська», «Зелений фургон», «Унікум», «Транзит для диявола», «Шанувальник» і «Юр'їв день».

Варто також відзначити, що у неї від першого шлюбу є 40-річна донька Катерина, а від другого — 33-річний син Іван.

Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.

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