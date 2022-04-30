У суботу, 30 квітня, на Сахаліні сталася пожежа на ГРЕС-2 неподалік від села Іллінське Томаринського району. Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

У мережі з'явилися кадри пожежі. Щоб подивитися відео-проскролльте вниз.

Як повідомляє "Сахаліненерго", пожежа сталася в турбінному відділенні після гучного хлопка. Повідомляється, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Технологічний процес зупинено. Енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється.

У ГУ МНС Росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників.

путинская Россия.Пожар на сахалинской ГРЭС-2 pic.twitter.com/nHxzEYtah4 — Victor - ВКБп (@Victor23437454) April 30, 2022

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