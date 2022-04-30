У суботу, 30 квітня, на Сахаліні сталася пожежа на ГРЕС-2 неподалік від села Іллінське Томаринського району. Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.
У мережі з'явилися кадри пожежі. Щоб подивитися відео-проскролльте вниз.
Як повідомляє "Сахаліненерго", пожежа сталася в турбінному відділенні після гучного хлопка. Повідомляється, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Технологічний процес зупинено. Енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється.
У ГУ МНС Росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників.
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