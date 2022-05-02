На території Мінусинського району Красноярського краю Росії оголосили режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пожежами. Про це повідомила єдина чергова диспетчерська служба регіону.
Відзначається, що введення режиму НС знадобилося у зв'язку зі складною пожежною обстановкою відразу в трьох населених пунктах краю. Вогонь поширився на площі 250 га і підбирається до житлових будинків.
Гасінням займаються всі сили і ресурси МНС, в тому числі Авіація, лісопожарного центру, поліції, добровольців, муніципалітетів. Однак впорається не вдається, до того ж ситуацію ускладнюють сильні пориви вітру.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
В Одеській області знову лунають вибухи, окупанти завдали ракетного удару: що відомо
Вже прийняв рішення: Кремль готується до нападу на ще одну країну
"Настане кульмінація": полковник Олег Жданов розповів про наближення вирішальних боїв
Війна може закінчитися через два-чотири тижні: генерал назвав умови
У районі пожежі сильне задимлення. Жителів найближчих сіл Знам'янка і Лугавське попереджають про можливу евакуацію. Пункт тимчасового розміщення підготували в селі Селіваниха.
Нагадавши, у столиці рф прогриміли вибухи і спалахнула багатоповерхівка, кадри.
Як повідомляла Politeka, у Росії об'єкт ворожого Міноборони охопило полум'я, все в диму: є жертви.
Також Politeka писала, що у російському Брянську полила нафтобаза, з'явилися кадри.