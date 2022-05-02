Вогонь вже поширився на площі 250 га.

На території Мінусинського району Красноярського краю Росії оголосили режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пожежами. Про це повідомила єдина чергова диспетчерська служба регіону.

Відзначається, що введення режиму НС знадобилося у зв'язку зі складною пожежною обстановкою відразу в трьох населених пунктах краю. Вогонь поширився на площі 250 га і підбирається до житлових будинків.

Гасінням займаються всі сили і ресурси МНС, в тому числі Авіація, лісопожарного центру, поліції, добровольців, муніципалітетів. Однак впорається не вдається, до того ж ситуацію ускладнюють сильні пориви вітру.

У районі пожежі сильне задимлення. Жителів найближчих сіл Знам'янка і Лугавське попереджають про можливу евакуацію.​​ Пункт тимчасового розміщення підготували в селі Селіваниха.

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