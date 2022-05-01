Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Politeka Online розповів, хто зараз підібрався ближче всіх до президента Росії Володимира Путіна і навіть отримав деякі повноваження з управління країною.

За словами Жданова, другим після Путіна в Росії зараз фактично є Секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

"Патрушев зараз взагалі там, кажуть в Москві, в Кремлі ходить самий окрилений і веселий, тому як Путін все більше і більше повноважень з управління країною довіряє Патрушеву. І він, як найвідданіше обличчя... він до речі, я так розумію, що в боротьбі веж Кремля Патрушев перемагає на сьогоднішній момент. Там говорили, що Кирієнко намагався відсунути всіх від Путіна, але мабуть Патрушев все-таки тримає руку на пульсі», - зазначив військовий експерт.

При цьому він додав, що це говорить про те, що ФСБ вдається все-таки перекласти всю провину за провал операції на Міністерство оборони.

"Тобто розправа буде над військовими, і цапами відпущення будуть робити швидше за все військових. А як Патрушев скористається такою довірою Путіна, тут вже сказати дуже важко", - зазначив експерт.

Він також додав, що Путін чекає неминучої операції, і Патрушев кілька днів керуватиме країною, але без офіційного оголошення.

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